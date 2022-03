I nerazzurri devono ancora giocare la gara del Dall’Ara: ecco la novità di giornata.

Come riporta il Corriere dello Sport, “l’Inter ha tempo fino a giovedì 24 marzo per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per Bologna-Inter ovvero 30 giorni dopo il ricevimento delle motivazioni con le quali a metà febbraio la Corte Sportiva d’Appello della Figc ha respinto la richiesta nerazzurra di 3-0 a tavolino per l’incontro non disputato il 6 gennaio al Dall’Ara”.

Sembra chiara a questo punto la strategia dell’Inter. L’orientamento è quello di appellarsi e ciò porterà a disputare l’eventuale recupero non prima di fine aprile, inizio maggio. Si preannuncia un finale di stagione incandescente, con buona pace delle richieste di Pioli. Il calendario non ammette altre opzioni.

