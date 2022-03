Il commissario tecnico deve risolvere alcuni dubbi in vista del fondamentale impegno del 24 marzo.

Una “lista allargata” a 30 giocatori. Un gruppo ricco di esperienza come di gioventù. Il ct della nazionale italiana Robero Mancini ha ancora dei dubbi. I ballottaggi riguardano Balotelli e Joao Pedro, Grifo-Zaccagni, mentre sembra sicuro di un posto il neo arrivato Luiz Felipe (Lazio).

Federico Bernardeschi (Juventus) e Davide Calabria (Milan) rischiano il posto. Non sono stati protagonisti con le rispettive squadre in campo e ora potrebbero restare a guardare compagni più “rodati”. Come riporta Sportmediaset il Mancio chiamerà dai 32 ai 34 giocatori e da lì potrà pescare i 23 definitivi per le singole partite, che non dovranno per forza essere gli stessi.

