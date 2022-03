I rossoneri rispondono da grande squadra alla vittoria del Napoli. Ora i nerazzurri sono più lontani in classifica.

Un Milan bello ma poco cinico esce dalla Unipol Domus con tre punti pesanti in chiave scudetto. Una gara ben gestita da parte degli uomini di Pioli, che sembrano aver imparato la lezione. Alla vigilia tutti avevano sottolineato l’importanza dell’appuntamento. Perdere punti contro le piccole, in una lotta così serrata per il vertice, potrebbe fare la differenza.

Il Milan è cresciuto e si gode il primato: +3 sul Napoli e +6 sull’Inter (che deve ancora recuperare la gara contro il Bologna). Stefano Pioli può ritenersi soddisfatto della prova dei suoi giocatori. Migliore in campo Bennacer, autore del gol che ha deciso l’incontro.

