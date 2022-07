I rossoneri stanno cercando di convincere i londinesi con varie formule diverse, il marocchino vorrebbe cambiare aria.

Maldini e Massara non si precludono nulla per quel che riguarda la trattativa col Chelsea per Hakim Ziyech: nell’affare potrebbe rientrare anche Tiemoue Bakayoko, secondo SportMediaset. Il centrocampista ieri era nella sede del Milan per parlare del proprio futuro, è in prestito proprio dai londinesi ma non rientrerebbe nei piani di Pioli.

Tiémoué Bakayoko

Il francese in teoria dovrebbe restare a Milano per un altro anno ma potrebbe in qualche modo ridurre l’esborso cash per l’acquisto del marocchino; anche in questo caso vanno trovati gli accordi. Nel frattempo i rossoneri hanno riscattato dal Crotone, che nel frattempo è retrocesso addirittura in Serie C, Junior Messias per 4,5 milioni più bonus.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG