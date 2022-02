Il numero 22 giallorosso è sul mercato: i rossoneri provano l’assalto ma devono fare i conti con le richieste del club capitolino.

Secondo quanto raccolto dalla redazione de Il Milanista, il club di Via Aldo Rossi fa sul serio per Nicolò Zaniolo. Il calciatore attende con curiosità il mercato per capire se e come potrebbe cambiare la sua carriera. I rossoneri sono sulle tracce del giocatore e pregustano il colpo.

Nel 4-2-3-1 di Pioli il calciatore potrebbe giocare da trequartista in posizione centrale o svariare sulla destra. L’ostacolo principale alla trattativa è il prezzo che fa la Roma per cedere il suo calciatore: servono 50 milioni di euro. Una cifra che spaventerebbe qualunque club italiano, alla luce delle difficoltà economiche e del momento che sta attraversando il calciatore. Zaniolo ha un contratto fino al 2024 con il club giallorosso.

