Il club rossonero è sempre alla ricerca di un rinforzo per la difesa: piace il difensore del Chelsea.

L’obiettivo numero uno per la difesa del Milan è sempre Sven Botman del Lille ma, complice la possibile partenza di Romagnoli, i rinforzi per il pacchetto arretrato potrebbero essere due. Secondo quanto raccolto da Il Milanista, l’ex difensore della Roma non rinnoverà il suo contratto in scadenza col Chelsea e il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per il calciatore.

Rüdiger piace molto anche al Real Madrid, che sembra in vantaggio sul difensore ma il Milan non molla. Un grande club deve costruire il suo percorso vincente a partire dalla solidità difensiva e non è quindi da escludere un tentativo di Maldini e Massara per il forte difensore tedesco.

