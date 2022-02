La Juventus vorrebbe trattenere il difensore ex Manchester City oltre la naturale scadenza del suo contratto.

Ha permesso ai bianconeri con un gol di riacciuffare il pareggio in casa dell’Atalanta, ora Danilo pensa a sposare la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il difensore bianconero potrebbe chiudere la sua carriera a Torino e nonostante la sua scadenza sia fissata per il 30 giugno 2024 non è da escludere che nelle prossime settimane possa esserci un incontro per discutere del prolungamento, viste anche le recenti prestazioni positive del brasiliano.

Il calciatore ha esperienza da vendere ed è un prezioso jolly a disposizione del tecnico Allegri. Con tanti impegni e rotazioni forzate, la Juventus non vuole fare a meno di questa importante soluzione tattica. Il calciatore brasiliano, a 30 anni, è nel pieno della maturità sportiva e può aiutare la squadra bianconera a raggiungere i prossimi obiettivi.

