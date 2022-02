Un colpo per reparto: ecco tutti gli obiettivi sul mercato del club rossonero.

Botman e Renato Sanches ma non solo: il Milan pensa anche a Jonathan David del Lille e prepara la sua mini rivoluzione. Secondo quanto riporta Il Milanista, i rossoneri vogliono investire sul mercato per regalare a Pioli una squadra ancora più competitiva e completa in ogni reparto. Un colpo per reparto per puntare anche alla Champions.

Se per Botman e Renato Sanches le trattative sembrano ben avviate, no sarà così semplice arrivare al nuovo attaccante. Per Jonathan David i francesi chiedono 40 milioni di euro. Difficile che Elliott possa autorizzare a cuor leggero un’operazione del genere. A Maldini e Massara il compito di trovare la giusta formula per accontentare Pioli.

