Progetto o questione economica? Il centrocampista ivoriano ha le idee chiare sul suo futuro.

Come riportato da Tuttosport questa mattina, Franck Kessié ha deciso di lasciare il Milan per una mera questione economica. Niente a che vedere con il progetto tecnico della squadra di Pioli o con le promesse di Maldini e Massara. Ora che il calciatore è libero di scegliere la prossima destinazione della sua carriera, non resta che valutare le offerte economicamente più vantaggiose.

Nelle ultime ore si è parlato di diversi club interessati al centrocampista ivoriano: oltre al Barcellona e al Psg, anche l’Inter starebbe pensando a un altro “scippo” dopo il colpo Calhanoglu. Le richieste di Kessié restano alte: il giocatore pretende uno stipendio da top player. Difficile a questo punto vedere il centrocampista ancora in Italia, dove tanti top club stanno mettendo un tetto agli stipendi dei propri tesserati.

