Indiscrezione di mercato proveniente dalla Bundesliga: l’Inter deve blindare il suo gioiello.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni. I bavaresi, che hanno appena perso Nicklas Sule a parametro zero, vogliono rinforzarsi andando a investire su un calciatore giovane e dal sicuro avvenire.

Il difensore cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta ha già dimostrato una maturità in campo che lo eleva al di sopra della media. Bastoni rappresenta il futuro dell’Inter e sembra difficile che il club possa rinunciare a un calciatore così forte, a meno che non arrivi quell’offerta da far tremare i polsi. La politica di Zhang è chiara: in casa Inter si ascoltano tutte le offerte in arrivo. I nerazzurri sperano che non arrivi mai quella per il suo giovane difensore.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG