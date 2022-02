Il centrocampista ivoriano è ai ferri corti con il club rossonero, come dimostrato da quest’ultimo episodio di mercato.

Franck Kessié è a un passio dall’addio al Milan ma avrebbe detto no al Tottenham. È questa la bomba di mercato sganciata da Rudy Galletti, esperto di calciomercato e giornalista per Sportitalia. Ecco da dove nasce un certo malumore nei confronti del mediano da parte della società rossonera. Il club è infuriato con il calciatore per aver rifiutato l’offerta del Tottenham nei giorni scorsi, che di fatto avrebbe permesso di monetizzare ai rossoneri in una situazione oggettivamente complicata.

Ecco la soffiata del giornalista: “Su Kessie ci sono tante squadre, tra cui l’Inter che ha fatto sondaggi informativi come aveva fatto con Calhanoglu, ma la concorrenza è molto più elevata. Il Milan però è piuttosto arrabbiato con il giocatore per non aver accettato la proposta che aveva formalizzato il Tottenham nel corso del mercato di gennaio“.

