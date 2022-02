Le strategie di rossoneri e bianconeri convergono sullo stesso nome per rinforzare il reparto difensivo.

Dalla Francia rimbomba la notizia, confermata da Tuttosport, di un sondaggio esplorativo da parte della Juventus per Sven Botman. L’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la difesa è conteso dalle due grandi rivali. I rossoneri sembrano aver intavolato correttamente la trattativa ma i bianconeri non mollano la presa. Il feeling tra l’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera potrebbe non essere sufficiente per chiudere l’operazione.

La Juventus e Massimiliano Allegri stanno già programmando il futuro e pensano al dopo Bonucci-Chiellini. L’olandese del Lille ha tutte le caratteristiche per dare vita a un nuovo corso. Il Milan si sente in vantaggio mentre la Juventus studia la prossima mossa per scippare Botman ai rivali rossoneri. La partita è appena iniziata.

