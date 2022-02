Il calciatore olandese ha diversi estimatori all’estero e pensa a una nuova esperienza a fine stagione.

Le ultime deludenti prestazioni di Stefan de Vrij hanno allarmato l’ambiente interista e fatto pensare subito al mercato. Come riportato da Calciomercato.com, la stima del club nei confronti del difensore olandese è immutata ma questi potrebbero essere gli ultimi mesi di de Vrij in nerazzurro. Il mercato incombe e l’agente del calciatore, Mino Raiola, sta proponendo il suo assistito all’estero.

Il club nerazzurro ha strappato al procuratore la promessa di lasciare partire il suo assistito prima della naturale scadenza del contratto. Un modo per monetizzare da una cessione importante, essendo de Vrij uno dei big in rosa. L’ex Lazio desidera firmare l’ultimo importante contratto della carriera e in questo senso si registrano dei sondaggi dalla Premier. Il lungo addio di de Vrij all’Inter potrebbe vivere presto nuove stagioni.

