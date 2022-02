Il Milan è pronto a blindare il suo attaccante più promettente: ecco le cifre per il rinnovo di contratto con i rossoneri.

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Theo Hernandez, notizia attesa dai tifosi del Milan come un vero e proprio colpo di mercato, ora tocca a Leão. La fascia sinistra del Milan rinnova il proprio senso di appartenenza al club e, sulle ali dell’entusiasmo, il club rossonero vuole blindare anche il portoghese.

In attesa di conoscere il futuro di Ibrahimovic e Giroud, il Milan punta sul suo attaccante più promettente. Le ultime convincenti prestazioni hanno convinto i rossoneri ad aumentare il compenso per il calciatore. Maldini e Massara stanno discutendo con il suo agente, Jorge Mendes, per prolungare il contratto fino al 2026, salendo da 1,4 a 4 milioni più bonus a stagione. Un segnale chiaro della volontà di proseguire insieme.

