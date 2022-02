I senatori presto da Gazidis per chiedere un premio in caso di tricolore. La squadra ci crede e punta in alto.

Il Milan crede allo scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i senatori dello spogliatoio avrebbero chiesto “un incentivo” alla dirigenza per definire l’obiettivo e raggiungerlo a fine stagione. Dopo i passi falsi di Inter e Napoli, la squadra di Pioli ha mantenuto il primato in classifica.

In attesa di conoscere il risultato di Bologna-Inter (i nerazzurri hanno infatti una partita in meno dei rossoneri), il Milan ci crede. Il bonus scudetto andrebbe ben oltre le aspettative di inizio stagione. In casa rossonera nessuno si aspettava di essere ancora in corsa per il titolo a questo punto della stagione.

