L’ex portiere rossonero crede nelle chance scudetto degli uomini di Pioli. Ecco le sue parole.

In Serie A è una lotta a tre per il tricolore. Il Milan guida la classifica davanti all’Inter, in attesa di sapere il risultato del Napoli. Galli parla così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Io mi fido. Dal Milan mi aspetto di tutto, in positivo. Dopo ogni battuta d’arresto infila una serie di ottimi risultati. Succede perché hanno cultura calcistica, capiscono il momento difficile e sanno come uscirne.

Pioli ha creato un gruppo vero e nella lotta scudetto non c’è una squadra dominante. Il Milan non sarà la più attrezzata ma in questa fase conta la convinzione e il Milan ce l’ha”. I rossoneri si giocheranno le loro chance fino alla fine e sono più esperti rispetto a una stagione fa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG