Nuovo accordo per il club rossonero: Wefox è partner ufficiale: ecco i dettagli.

Con un comunicato ufficiale si è reso noto che Wefox e l’AC Milan sono entrati in affari. Ecco quanto si legge nel comunicato: “AC Milan è lieto di annunciare una nuova partnership con Wefox, attraverso la quale il brand insurtech leader in Europa diventa Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner nella storia del Club, entrando così nel gruppo dei Premium Partner rossoneri“.

Un nuovo sponsor per i rossoneri dunque, che aiuterà il club nella sua missione di internazionalizzazione. Il lavoro di Ivan Gazidis sta dando i suoi frutti, come dimostra questa notizia. Il Milan punta a diventare un marchio riconosciuto a livello globale, non solo in campo ma anche a livello commerciale.

