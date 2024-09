L’attaccante esterno nigeriano ha fatto intravedere solo a sprazzi le qualità che hanno convinto i rossoneri ad acquistarlo.

In questa stagione le aspettative riposte in Samu Chukwueze, esterno del Milan, si stanno trasformando in una crescente delusione. Acquistato più di un anno fa per 20 milioni di euro più 8 di bonus, il suo rendimento si sta rivelando inferiore alle speranze dei tifosi e della dirigenza. Dopo un’estate promettente, il calciatore nigeriano non è riuscito a mantenere un livello di gioco soddisfacente, compromettendo il suo posto da titolare e, quindi, la sua permanenza nella squadra rossonera.

Prestazioni sotto le aspettative

Nonostante un esordio stagionale da titolare che lasciava presagire un rilancio, Chukwueze non ha incantato il pubblico di San Siro, venendo in seguito relegato alla panchina. Il Milan, che aveva accolto il nigeriano come un possibile elemento chiave per il rilancio, si trova ora a esplorare alternative. La partenza di Alexis Saelemaekers, infatti, avrebbe potuto aprire nuove porte per il nigeriano, ma l’allenatore Paulo Fonseca sembra orientato verso altre soluzioni: si era parlato anche di un utilizzo a destra di Okafor, cosa che significherebbe bocciatura per l’ex Villarreal.

Samuel Chukwueze

Scenari futuri

Il calciatore, ormai al centro di numerose speculazioni di mercato, si trova di fronte a una prova del nove decisiva per il suo futuro a Milano. In passato è stato cercato da club Premier League quali West Ham, Aston Villa e Newcastle, ed è stato perfino oggetto di un’attenzione da parte del Real Madrid; ora un suo eventuale trasferimento non sembra così remoto, purché emerga un’offerta congrua. Secondo Calciomercato.it il Milan a gennaio potrebbe accettare offerte intorno ai 20 milioni di euro per un’eventuale cessione a titolo definitivo.

