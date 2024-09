L’attaccante svizzero non trova moltissimo spazio in rossonero e a gennaio potrebbe cambiare squadra.

Noah Okafor del Milan potrebbe presto ritrovarsi al centro di un trasferimento. Secondo le ultime voci provenienti direttamente dall’Inghilterra, la Premier League potrebbe essere la prossima destinazione per l’attaccante svizzero, con il Tottenham che emerge come pretendente principale per le sue prestazioni.

La proposta

Secondo Football365 la squadra inglese sarebbe pronta a fare un’offerta di 20 milioni di euro per il calciatore svizzero, dimostrando un forte interesse per integrarlo nella propria rosa. La notizia ha suscitato particolare attenzione, visto il valore attribuito al giocatore che è stato pagato dai rossoneri intorno ai 14 milioni di euro.

Noah Okafor

Il ruolo di Okafor e le dinamiche di mercato

Il Milan apprezza Okafor per la sua capacità di ricoprire più ruoli in attacco ma nonostante ciò, la squadra rossonera non ha escluso la possibilità di una sua cessione di fronte a un’offerta economicamente vantaggiosa. Questo scenario assume contorni ancora più concreti con l’arrivo di Tammy Abraham, il che potrebbe limitare ulteriormente lo spazio per l’ex Salisburgo nell’undici titolare.

Quanto c’è di vero

Al momento, tuttavia, quanto emerge rimane nel campo delle ipotesi, senza che vi siano conferme ufficiali o trattative in stato avanzato. Certo, 20 milioni di euro significherebbe realizzare una plusvalenza per il Milan, c’è però da dire che non sarebbe semplice trovare un’alternativa che all’occorrenza accetti anche di giocare poco come fa l’elvetico.

