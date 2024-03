Il Milan si interroga sul futuro di Stefano Pioli, in caso di esonero o addio ecco i quattro possibili sostituti, due sono ex Inter

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti il club rossonero starebbe riflettendo sul tecnico legato alla società fino al 30 giugno del 2025. In caso di esonero o addio di quest’ultimo (e entrambe le cose non sarebbero per nulla scontate) quattro potrebbero essere i sostituti sulla panchina del Diavolo.

I nomi da citare sul taccuino di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sarebbero quello dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte, così come dell’ex giocatore nerazzurro Thiago Motta. Ma attenzione a non sottovalutare l’ipotesi Lopetegui e la suggestione Gallardo. Sempre naturalmente, che lo stesso Pioli non rimanga in panchina in quel di Milano.

L’articolo Il Milan esonera Pioli? Quattro i possibili sostituti, due sono ex Inter proviene da Inter News 24.

