L’Inter è alle prese con l’infortunio di Davide Frattesi, ecco cosa filtra da Appiano e il piano previsto da Simone Inzaghi per lui

L’infortunio di Davide Frattesi è l’unica (leggera) nota stonata del recente successo dell’Inter contro l’Atalanta. I nerazzurri infatti hanno avuto più di qualche brivido lungo la schiena alla notizia del possibile ko del centrocampista meneghino. Eppure, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, le condizioni del giocatore non sembrerebbero essere così preoccupanti.

Nella giornata odierna infatti, il club lombardo dovrebbe scegliere se sottoporsi ad ulteriori esami specifici, ma la sensazione da Appiano Gentile è che si tratti di una “semplice” contrattura per il centrocampista. In ogni caso, la parola in casa Inter è solo e soltanto una: prudenza sulle sue condizioni.

