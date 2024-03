Vincenzo Italiano si inchina all’Inter, bellissime parole del tecnico della Fiorentina che conferma di essere rimasto estasiato da questo

Non usa giri di parole Vincenzo Italiano. Intervenuto a Sportitalia l’allenatore della Fiorentina ha parlato in questo modo dell’Inter.

INTER – «L’Inter è impressionante. Credo che nella partita contro di noi ci sia stata una dimostrazione di forza di una squadra. Non ci fu una grandissima Inter in quella partita ma quando vinci quelle gare vuol dire che sei indirizzato, proiettato, ad arrivare a grandi traguardi. In più è forte in ogni reparto, ha fisicità, personalità, tecnica. Si vede che è un gruppo unito. Sono tre anni insieme allo stesso allenatore. In questo momento se li trovi tutti in giornata, come sono partiti da inizio anno, è difficile batterli».

