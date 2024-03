L’Inter guarda con attenzione l’Ateltico Madrid, sconfitta pesantissima della squadra di Simone contro il Bilbao, com’è andata

Atletico Madrid-Inter sarà il prossimo match di Champions League in programma per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri (forti dell’1-0 di San Siro) affronteranno infatti i madrileni per il ritorno degli ottavi di finale, e davanti a loro, troveranno un club in enorme difficoltà dal punto di vista calcistico.

Si è appena concluso il match di Coppa del Re tra la compagine allenata da Diego Simeone e l’Athletic Bilbao. Dopo aver perso la partita dell’andata per 1-0 in casa, i colchoneros vengono travolti al San Mames: 3-0 per gli avversari. Un parziale pesantissimo, ennesima delusione ravvicinata per i rivali dell’Inter.

L’articolo Inter, guarda l’Atletico Madrid: clamoroso tracollo col Bilbao proviene da Inter News 24.

