I rossoneri hanno già messo a segno 2 acquisti in via ufficiale (sta per arrivare il terzo): questi saranno protagonisti di una cerimonia speciale.

Il Milan ha comprato Strahinja Pavlovic e Alvaro Morata ed entrambi sono stati protagonisti nei giorni scorsi nella conferenza stampa di presentazione che si tiene in questi casi. I tifosi rossoneri si aspettano tanto da loro: Pavlovic, con la sua imponente statura e la sua solidità difensiva, e Morata, noto per la sua esperienza e il fiuto per il goal, promettono di apportare un significativo contributo alla squadra.

Strahinja Pavlovic

L’iniziativa

Entrambi hanno già avuto un primo contatto ravvicinato con i tifosi attraverso la visita al flagship store di via Dante e ora il prossimo appuntamento di rilievo per loro sarà senza dubbio la loro presentazione a San Siro prevista per martedì 13 agosto. Poco prima del calcio d’inizio della partita tra Milan e Monza per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, infatti, il club rossonero ha disposto una particolare cerimonia che avrà luogo alle 19:45. Tutti gli occhi saranno puntati su di loro, attendendo di veder scintillare questi nuovi talenti sotto le stelle di San Siro.

La partita

Appuntamento quindi a martedì sera per una serata ricca di significati speciali: questa sarà l’ultima amichevole del Milan prima dell’inizio del campionato, l’esordio a San Siro per Fonseca e la prima da avversario per Alessandro Nesta.

