I rossoneri ed i giallorossi stanno provando a venirsi incontro per far decollare la trattative riguardante l’ex Chelsea.

Il Milan è attivamente alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice-Morata dopo il trasferimento mancato di Niclas Fullkrug; il tedesco infatti ha scelto di accasarsi al West Ham. Tra le varie opzioni prese in considerazione, il nome di Tammy Abraham, centravanti della Roma, suscita particolare interesse. Tuttavia, l’affare si preannuncia complicato data la valutazione elevata del giocatore da parte del club giallorosso.

Noah Okafor

La situazione

La trattativa tra Milan e Roma si mostra fin da subito piuttosto articolata. I dirigenti rossoneri sono piuttosto convinti delle qualità del centravanti inglese nonostante il suo infortunio: l’ex Chelsea alla fine della stagione 2022/23 si è rotto il legamento crociato del ginocchio e questo gli ha fatto saltare quasi interamente quest’ultima stagione. I giallorossi non lo considerano più un titolare, come confermato anche dall’acquisto di Artem Dovbyk, ma lo valutano comunque sui 35 milioni di euro.

Come risolvere l’impasse

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club della capitale ha messo gli occhi su almeno due giocatori del Milan: Alexis Saelemaekers e Noah Okafor. La preferenza della Roma per il belga, considerato un’esterno offensivo adatto alle richieste tattiche di De Rossi, evidenzia la volontà di rafforzare specifiche aree della rosa. Inoltre, emerge l’interesse anche per Davide Calabria: ognuno di questi 3 nomi potrebbe entrare nella trattativa che porterebbe Abraham a Milano. La valutazione di Saelemaekers viene stimata attorno ai 10 milioni di euro; difficile se non impossibile che i rossoneri decidano di impiegare i cartellini di più giocatori nell’affare.

