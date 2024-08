Già in questa sessione di mercato Marotta, liberando spazio in rosa e snellendo il monte ingaggi, può rilanciare per l’esterno azzurro.

L’orizzonte calcistico di Federico Chiesa si tinge di incerte sfumature con il suo futuro alla Juventus che sembra ormai segnato. Il talento azzurro, legato alla Vecchia Signora fino al 2025, vive giorni di tensione data l’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto. A scatenare ulteriori speculazioni è il chiaro disegno della dirigenza bianconera, concentrata sulla cessione dell’attaccante, un passo che sottolinea come Chiesa non rientri più nei piani tecnici del club.

Lo stallo contrattuale

Il caso Chiesa si inserisce in un contesto più ampio che riguarda la strategia di mercato della Juventus, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli impegnato a gestire una situazione complessa. La trattativa per il rinnovo di Chiesa, ferma sullo sfondo, contribuisce a disegnare un futuro professionale nebuloso per il calciatore, con la società che appare intenzionata a voltare pagina.

Dichiarazioni ufficiali e possibili scenari

Le parole di Thiago Motta, nell’ambito della conferenza stampa, non lasciano spazio a interpretazioni: l’addio di Chiesa è imminente. Motta ha evidenziato come la società sia stata trasparente con i giocatori coinvolti, sottolineando la necessità di trovare soluzioni rapide per il bene di tutti. Ciò evidenzia una politica societaria volta a valorizzare l’asset giocatori, garantendo al contempo un ambiente squadra sereno e orientato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Federico Chiesa

Interesse e possibili movimenti di mercato

Finora non si sono registrate offerte concrete per il talento italiano, nonostante l’attività dell’agente del giocatore nel tentare di collocarlo, in particolare verso il campionato inglese. Tuttavia, un clamoroso sviluppo potrebbe avvenire dal lato dell’Inter, attualmente impegnata a valutare la situazione contrattuale di alcuni dei suoi attaccanti, come Satriano e Correa. L’eventuale liberazione di spazio ed ingaggi in rosa potrebbe favorire un’azione decisiva da parte dei nerazzurri, anticipando i tempi per l’acquisto di Chiesa in vista della prossima estate.

