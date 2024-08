I rossoneri devono far fronte all’imprevisto infortunio del vice di Maignan e sono quindi costretti a tornare sul mercato.

Marco Demicheli, giornalista e opinionista, ha condiviso le ultime novità riguardanti il mercato dei rossoneri, concentrando l’attenzione su alcune posizioni chiave come la difesa e il ruolo di portiere.

Il punto sul terzino

Il Milan da tempo ha scelto di rafforzare la fascia destra della difesa con Emerson Royal del Tottenham, per il quale, stando alle parole di Demicheli, l’affare sembra essere in fase di conclusione. I rossoneri cercano di strappare le condizioni a loro più favorevoli: si dovrebbe chiudere per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Il brasiliano ha da tempo fatto capire di voler cambiare squadra visto che nell’ultima stagione ha giocato meno non essendo ritenuto un titolare dall’allenatore Postecoglu.

Emerson Royal

La ricerca di un nuovo portiere

La questione del portiere riveste un’importanza particolare per il Milan in questa sessione di mercato, soprattutto alla luce dell’infortunio occorso a Sportiello. Il club, quindi, si è messo alla ricerca di un sostituto affidabile ed è su Simone Scuffet che si sono concentrate le attenzioni di Moncada e soci. Tuttavia, come sottolineato dal giornalista a Sky Sport, nonostante l’interesse e le trattative in corso, al momento non è stato ancora raggiunto un accordo con il Cagliari per il trasferimento del portiere. Non si valutano eventuali alternative al momento segno che i rossoneri sono abbastanza convinti di chiudere l’affare.

