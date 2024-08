I rossoneri hanno a tempo individuato due obiettivi per la mediana ma le trattative non si stanno rivelando facili.

Il Milan vuole accelerare le trattative riguardanti i propri obiettivi di mercato per soddisfare le esigenze tattiche dell’allenatore Paulo Fonseca. Dopo aver già accolto Morata e Pavlovic tra le sue fila, la società rossonera si trova ora in una fase cruciale, con lo sguardo fisso sul centrocampo e l’attacco, in attesa di poter annunciare nuovi acquisti.

Lazar Samardzic

Doppio stallo

Il Milan, deciso a consolidare il proprio centrocampo, si trova al momento in una fase di stallo per quanto riguarda le trattative per 2 giocatori. Per quel che riguarda Youssouf Fofana del Monaco, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW fa notare che la richiesta del Monaco non ammonta a 35 milioni come vociferato da ormai molti addetti ai lavori: per vederlo in rossonero potrebbe bastare che Moncada e soci alzino la propria offerta fino a 20 milioni di euro. Non ci sono segni di progresso neanche per Lazar Samardzic dell’Udinese: il club rossonero resta in attesa di un momento propizio per intensificare i propri sforzi e avanzare concretamente nelle trattative. Entrambi i centrocampisti vorrebbero proseguire le rispettive carriere nel Milan.

Occhio all’attacco

Oltre a focalizzare le proprie energie sul centrocampo, il Milan non trascura le potenziali opportunità per potenziare il proprio reparto offensivo. La dirigenza del club sta valutando il profilo giusto per il vice-Morata dopo che Niclas Fullkrug ha accettato l’offerta del West Ham. Al momento sembrerebbe che la priorità in avanti sia Tammy Abraham della Roma.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG