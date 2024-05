Arrivano nuove conferme sulla volontà dei dirigenti rossoneri di provare a comprare l’attaccante olandese in forza al Bologna.

Il Milan lavora alla sostituzione di Olivier Giroud oltre che alla ricerca del nuovo allenatore; tanti i nomi accostati ai rossoneri in entrambi i casi.

L’obiettivo

L’esperto di mercato Fabrizio Romano a SOS Fanta ha parlato del centravanti del Bologna: “Zirkzee è la prima scelta del Milan, continuiamo a ribadirlo. Il Milan continua a lavorare forte su di lui, cercando di capire i contorni economici dell’operazione dal punto di vista del giocatore, perchè dal punto di vista della clausola, come detto, li conosce già. I contatti stanno andando avanti. Il Milan continua a lavorare su di lui”. Secondo le ultime ricostruzioni la clausola di 40 milioni di euro presente nel contratto dell’olandese vale per tutti i club e non solo per il Bayern Monaco come precedentemente detto.

Joshua Zirkzee

La priorità

“La Juventus ha fatto più chiamate in questi mesi per capire la situazione, è lo stile della Juve. Giuntoli prova sempre a inserirsi su tante trattative, poi su alcune la cosa si fa e su altre no. Il Milan ha in questo momento una convinzione molto forte su Zirkzee, vediamo se sceglierà poi di pagare la clausola, di raggiungere un accordo con il giocatore e di procedere. Ma l’attaccante su cui il Milan sta lavorando più forte oggi era fin da febbraio e resta Joshua Zirkzee. Da qui a prenderlo c’è ancora da fare della strada. Prima scelta a prescindere dall’allenatore? Sì, a prescindere dall’allenatore“.

