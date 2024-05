Nelle ultime ore il campo dei possibili nuovi allenatori del club rossonero sembra essersi ristretto a due soli nomi.

Continuano le riflessioni del Milan sul successore di Stefano Pioli; il tecnico parmense mostra una certa insofferenza nelle interviste nel rispondere a numerose domande sul suo futuro.

Zlatan Ibrahimovic

La situazione

Il cambio di allenatore è certo anche se il nome del nuovo tecnico resta un mistero, ora secondo Tuttosport ristretto a soli due candidati stranieri. Il primo è Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, attualmente al Lille. Il portoghese ha sul tavolo diverse offerte: un rinnovo con il suo attuale club, una proposta dall’Olympique Marsiglia e quella dei rossoneri. Il secondo candidato è un “Mister X”, un allenatore giovane, esperto di calcio offensivo, e che vanta esperienza in campionato e Champions League. L’identikit secondo il quotidiano piemontese corrisponderebbe al nome di Mark Van Bommel, ex centrocampista che col club rossonero si laureò anche campione d’Italia. L’olandese è molto amico di Zlatan Ibrahimovic ed a fine stagione dovrebbe lasciare l’Anversa; predilige giocare con moduli molto simili a quelli del Milan attuale, ovvero 4-2-3-1 e 4-3-3.

Prossime mosse

Nel frattempo, Pioli, con un contratto fino al 30 giugno 2025, attende che il club gli comunichi la decisione di interrompere il rapporto. Non ci sono stati ancora incontri ma sembra probabile che ci possa essere un faccia a faccia prima della partita contro la Salernitana per comunicargli la decisione e per permettere ai tifosi di salutarlo come si deve.

