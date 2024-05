L’allenatore del Torino Ivan Juric si appella al sostengo del suo pubblico per l0ultima gara casalinga della stagione.

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della gara di stasera contro il Milan. “Con il Milan sono state sempre belle partite, soltanto nell’ultima abbiamo fatto una brutta prestazione. Mi aspetto una gara intensa, loro hanno campioni e dovremo stare attenti”.

Buon rendimento in casa

“Sono molto soddisfatto di questo. Abbiamo fatto tante belle gare, penso ai 3-0 con Napoli e Atalanta. E altre volte abbiamo giocato un grande calcio magari senza ottenere risultati. Abbiamo avuto picchi molto alti”.

Duvan Zapata

Cosa aspettarsi

“Mi aspetto che tutta la squadra voglia dimostrare. Abbiamo fatto una buona settimana, vogliono stupire e fare bene con entusiasmo”.

Le condizioni di Buongiorno e Zapata

“Ci vogliono essere a tutti i costi, hanno un grande attaccamento. Zapata negli ultimi due giorni ha fatto allenamento, Buongiorno solo ieri: stamattina proveremo tutte le soluzioni. Per come stanno giocano entrambi”.

La rincorsa al piazzamento europeo

“Si lottava per salvarsi ora siamo a sinistra. Sarebbe la ciliegina, il top, e sarebbe una cosa meravigliosa. Siamo vicini all’Europa, sarebbe fantastico. E’ stato un lavoro faticoso, ma me lo sono goduto. C’erano grandi difficoltà e abbiamo dato un gioco, siamo la terza miglior difesa con clean-sheet in Europa e non abbiamo mai fatto vergognare di noi i tifosi. Mi farebbe un grande piacere fare questo passo, deve girarci bene ma siamo vicini: sarebbe fantastico”.

L’articolo Juric: “Tranne l’ultima, col Milan sono state sempre belle gare, ecco come stanno Buongiorno e Zapata” proviene da Notizie Milan.

