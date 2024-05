La formazione rossonera che stasera affronterà i granata a Torino sarà un qualcosa di inedito.

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha fatto il punto sull’avvicinamento al’0ultima trasferta della stagione del Milan. “Siamo quasi alla chiusura del cerchio anche per Stefano Pioli, per la sue esperienza al Milan, anche se non è ancora arrivata l’ufficialità. A dire il vero non è stato convocato dai dirigenti ma anche lui legge i giornali e sa bene che probabilmente, anzi senza probabilmente, il suo futuro non sarà più rossonero. Vi abbiamo parlato di Fonseca e continueremo a parlarne. Ovviamente, un sì a Fonseca subordinato a ciò che lui dirà al Marsiglia, che da quel che sappiamo contatterà già dalla prossima settimana”.

Filippo Terracciano

La probabile formazione

“Il Milan che vedremo stasera, l’ultimo Milan in trasferta della stagione, sarà rivoluzionato. Salterà la partita anche Theo Hernandez, colpito da un attacco influenzale. Esordio dunque per Terracciano, con Kalulu a destra, al centro la coppia Tomori e Thiaw e in porta Sportiello. In mezzo al campo Musah insieme a Reijnders e Bennacer. In attacco ci saranno Pulisic a destra, Okafor a sinistra e Jovic in mezzo”.

Niente big

“Perché non giocano alcuni big? Perchè Pioli ha parlato un po’ con tutti loro e gli ha chiesto di pazientare. I vari Theo, Giroud, Leao hanno giocato tanto e avranno anche gli Europei. Loro giocheranno l’ultima di campionato con la Salernitana, che con ogni probabilità si giocherà venerdì. Poi di conseguenza ci sarà il saluto soprattutto a Giroud e Kjaer e anche il saluto di Stefano Pioli, al netto di ciò che accadrà nella prossima settimana”.

L’articolo Verso Torino-Milan: Pioli pronto a dare chance a chi ha giocato poco proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG