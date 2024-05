Luciano Moggi ha svelato che Antonio Conte sarebbe prossimo a diventare l’allenatore del Napoli.

Il Milan non ha ancora ufficializzato il nome del nuovo allenatore, è verosimile pensare che aspetterà il termine della stagione. Solo allora infatti sarà reso noto chi prenderà il posto di Stefano Pioli con cui occorrerà trovare un’intesa in merito all’ultimo anno di contratto presente nel suo contratto con i rossoneri. Per settimane il nome caldo a sostituirlo è stato Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale è il profilo che maggiormente accenderebbe la piazza rossonera, desiderosa e convinta che con lui in panchina la squadra possa tornare a vincere in tempi rapidi. Luciano Moggi, che ben conosce Antonio Conte, ha però svelato che sarebbero altri i progetto dell’ex juventino.

Conte vicino al Napoli

L’ex direttore di Juventus e Napoli Luciano Moggi è intervento durante il programma ‘Si Gonfia la Rete’ in onda sulle frequenze di Radio Crc, parlando di mercato allenatori. Stuzzicato su Antonio Conte ha affermato che l’ex ct della Nazionale “potrebbe essere vicino al Napoli, le mie sensazioni parlando con gente vicina ad Antonio sono queste“.

Le scelte del Milan

Il Milan, da quanto trapela, non hai mai pensato concretamente ad Antonio Conte. Il nome dell’ex ct delle Nazionale in quel di Via Aldo Rossi non è mai stato in cima alle preferenze per il dopo Pioli. La società sembra infatti orientarsi su altri profili, su tutti Conceicao, Fonseca e van Bommel. Le quotazioni dell’olandese sarebbe infatti in forte ascesa nelle ultime ore.

