Fabio Ravezzani ha attaccato duramente Cardinale dopo le sue recenti dichiarazioni a Bloomberg, definendolo arrogante.

Il Milan è nell’occhio del ciclone, ora più che mai. Il finale di campionato ha generato una frattura tra la società e il pubblico, evidenziatasi nella contestazione silenziosa di San Siro nelle gare casalinghe contro Genoa e Cagliari. Cardinale, qualche giorno fa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Bloomberg’, sul palco del Qatar Economic Forum che hanno alimentato nuove polemiche, in particolare il passaggio in cui afferma che “vincere ogni anno rende lo sport noioso, nonostante sia legittimo che i tifosi vogliano sempre vincere”. Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, attraverso il proprio profilo X, ha criticato le parole del proprietario del Milan senza mezzi termini.

Fabio Ravezzani

Cardinale: arrogante e senza capitali

L’accusa mossa da Fabio Ravezzani è decisamente forte, incisivo nelle parole e nei contenuti. ha difatti affermato che “il vero problema di Cardinale oltre a non disporre di capitali da investire è avere una notevole arroganza di fondo. Non capisce che il mondo del calcio italiano ha una sua cultura. Dovrebbe impararla, piuttosto che pretendere di imporre la propria ai tifosi del Milan”.

Questo è il vero problema di Cardinale oltre a non disporre di capitali da investire. Ha una notevole arroganza di fondo e non capisce che il mondo del calcio italiano ha una sua cultura. Dovrebbe impararla, piuttosto che pretendere di imporre la propria ai tifosi del Milan. https://t.co/BJSFEN4nEq — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 15, 2024

La frattura con i tifosi

I tifosi rossoneri imputano a questa società di non voler costruire una squadra pari al blasone del Milan. La contestazione andata in scena a San Siro evidenzia questo malessere, certamente acuito dal fatto che quest’anno a vincere sia stata l’Inter. La scelta del nuovo tecnico e il mercato estivo sono valide opportunità per la società per ricucire lo strappo e riconciliarsi con il suo pubblico, fondamentale per il raggiungimento di grandi obiettivi.

