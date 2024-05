Moncada è rimasto stregato dal giovane Sol Sidibe dello Stoke City. Sul classe 2007 ci sarebbero anche Chelsea e Rangers.

Il Milan attraverso la sua squadra mercato è alla ricerca di giovani promesse del calcio, giocatori ancora sconosciuti ai più che invece hanno qualità prospettiche da autentici numeri uno. Le abilità di Geoffrey Moncada in tal senso sono risapute e, stando a quanto riferito dal Daily Mail, il dirigente rossonero sarebbe rimasto stregato da un giovane talento, classe 2007, dello Stoke City.

Sol Sidibe, il talento che piace al Milan

Il Milan guarda al futuro con slancio e desiderio di aggredire il mercato dei giovani, vero e unico futuro del calcio. In tal senso è da leggere l’interesse per Sol Sidibe descritto dal Daily Mail. Il classe 2007 è nato a Parigi e gode di doppio passaporto: inglese e francese. Attualmente gioca nello Stoke City, con la cui maglia ha realizzato un record non di poco conto. E’ stato infatti il primo giocatore del 2007 a esordire tra i grandi nelle prime due divisioni inglesi. Il suo contratto scadrà a giugno 2025, sulle sue tracce ci sarebbero già Chelsea e Rangers.

Colpo per l’Under 23?

La giovane età del centrocampista suggerisce che potrebbe essere uno dei primi tasselli per il nascente progetto Under 23 rossonero. Una sorta di cantera rossonera in cui far germogliare giovani talenti, aspettando che sbocci il loro talento offrendogli però la possibilità di giocare e confrontarsi con avversari di livello. Nel prossimo mercato è verosimile aspettarsi che il Milan faccia almeno un tentativo per accaparrarsi un giovane dal futuro radioso.

