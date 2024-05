Il Milan punta convintamente su Ibrahimovic su almeno tre aspetti: Under 23, scelta del nuovo tecnico e valorizzazione di Leao.

L’approdo di Ibrahimovic al Milan nel ruolo di Senior Advisor di RedBird ha accesso le fantasie dei tifosi rossoneri, animati dalla speranza che lo svedese potesse riaccendere i motori del Club verso le vette più alte italiane ed europee. Cardinale crede molto in lui, nelle sue qualità e competenze, al punto da descrivere la figura dello svedese nel Milan come sua voce in sua assenza. Insomma, un’investitura importante e di rilievo. Ibra sta iniziando a muovere i suoi primi passi da dirigente ma – come scrive La Gazzetta dello Sport – è già tempo di decisioni forti dalle quali dipenderà il futuro del Club.

Zlatan Ibrahimovic

Le scelte di Ibra

La rosea sottolinea la centralità operativa di Ibrahimovic nel Milan del futuro. Il suo ruolo, le sue scelte e il suo lavoro sarà infatti decisivo per delineare e dar vita al progetto rossonero della Under23. Quest’ultimo è infatti un obiettivo importante che si è posta la proprietà, futuro serbatoio delle giovani promesse del Milan che verrà. Qualcosa in tal senso è già stato fatto, basti pensare all’arrivo di Jovan Kirovski in veste di dirigente. Il progetto necessità però di perfezionamenti di cui dovrà occuparsi Ibra in persona. Altra scelta molto delicata per cui lo svedese avrà molto voce in capitolo è quella legata al nome del nuovo tecnico. A giorni dovrebbe essere annunciato il nuovo allenatore del Milan.

Capitolo Leao

Leao è senza dubbio un patrimonio del Club, a livello economico e ancor di più tecnico. Dalle sue fortune derivano quelle della squadra. Il compito di Ibra – scrive la rosea – sarà anche quello di responsabilizzare il talento portoghese, aiutandolo per la definitiva consacrazione. Una guida come lo svedese può solo che essergli da sprono, esattamente come accadde l’anno dello scudetto quando Leao trascinò letteralmente il Milan al successo.

L’articolo Il Milan si affida a Ibra: lo svedese sarà decisivo su almeno tre aspetti proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG