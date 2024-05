Il possibile arrivo di Fonseca sulla panchina del Milan potrebbe favorire l’arrivo di due talenti in rossonero: Jonathan David e Tiago Santos.

La scelta del nuovo allenatore del Milan potrebbe connettersi anche con le prossime scelte di mercato rossonere. Il Club di Via Aldo Rossi ha l’obiettivo di rafforzare la propria rosa puntando su un nuovo attaccante, un centrocampista difensivo, un terzino di fascia destra e un difensore centrale. Nelle ultime ore il designato numero uno per la panchina sembra essere Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lilla. Il suo arrivo potrebbe favorire l’arrivo di almeno due giocatori che risponderebbero a meraviglia alle necessità che si è posta la società in chiave mercato.

Jonathan David per l’attacco

Il Milan è da tempo alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Giroud che, al termine della stagione, andrà in MLS. Tra i profili attenzionati negli ultimi mesi c’è anche quello di Jonathan David, in forza al Lilla. Squadra da cui potrebbe arrivare anche il nuovo tecnico rossonero, Paulo Fonseca. Proprio il suo arrivo a Milanello potrebbe spingere l’attaccante canadese a rompere gli indugi e forzare la sua cessione al Milan. In Francia l’attaccante ha giocato 145 partite con il Lilla, trovando la via della rete in ben 71 occasioni.

Tiago Santos: il terzino di fascia destra

Altro profilo che potrebbe seguire Fonseca al Milan è quello di Tiago Santos. Il terzino portoghese classe 2002 potrebbe rispondere magnificamente alle necessità di mercato del Milan di aggiungere qualità e presenza sulla fascia destra di difesa. L’asse di mercato tra il Milan e Lilla appare più caldo che mai, con ben tre nomi che dalla Francia potrebbero trasferirsi a Milan, con la regia di Jorge Mendes. L’operazione infatti vedrebbe coinvolto il noto e potente agente di mercato.

