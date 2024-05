I rossoneri si stanno prendendo il loro tempo per prendere decisioni estremamente importanti e che condizioneranno il futuro della squadra.

Il giornalista Alessandro Vocalelli alla Gazzetta dello Sport sostiene che il Milan non possa più temporeggiare più di tanto nella scelta del successore di Pioli: “Al Milan va riconosciuto di aver avviato in maniera orientata il suo casting, partendo dalle caratteristiche dei possibili pretendenti alla panchina. Allenatori di qualità, aziendalisti il giusto – capaci insomma di esprimere le proprie preferenze senza fare troppi capricci – rappresentanti di un calcio di grande equilibrio in un contesto propositivo”.

Jonathan David

Momento decisivo

“Fonseca è più compassato, come sono poi le sue squadre. Però, a metà maggio, è diventato fondamentale accelerare nella scelta, proprio per trovarsi – così come l’Inter – nella condizione di mettere a punto la macchina con il pilota”.

Altra scelta fondamentale

“Cosa vuol dire ‘prendere un centravanti’? Guardate i nomi che, più o meno concretamente, sono stati accostati al rossonero per sostituire Giroud: Zirkzee, un artista, Sesko un riferimento, Guirassy un velocista, Jonathan David un universale. Insomma, è arrivato il momento di scegliere – in fretta – l’allenatore. Perché, tanto più per il Milan, non siamo al tramonto di una stagione. Ma già all’alba di un’altra”. Tranne Guirassy (che comunque ha 28 anni e costa 17 milioni) si tratta di profili tutti molto giovani e perciò anche costosi. Ci saranno meno movimenti di mercato rispetto alla scorsa estate ma forse queste due scelte saranno molto significative per l’impatto che avranno sulle prossime stagioni.

L’articolo Vocalelli: “Il Milan cerca allenatori di qualità e aziendalisti il giusto, ecco perché è ora il momento della scelta” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG