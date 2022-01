Il Milan ha scelto Renato Sanches. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera punta sul centrocampista del Lille per il dopo Kessié. Secondo le ultime indiscrezioni il club di Via Aldo Rossi avrebbe già aperto un canale con l’agente del calciatore Jorge Mendes.

La situazione Kessié è bloccata e ogni minuto che passa allontana l’ivoriano da San Siro. Ecco perché nella testa dei dirigenti rossoneri c’è l’idea di bloccare sin da subito Sanches, che ha un contratto con il Lille fino a giugno 2023 e una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire il buon esito della trattativa. L’esperienza francese potrebbe aver rappresentato l’inizio di una seconda vita per il nazionale portoghese, ora nei radar del Milan.