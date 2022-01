Mercato, Belotti rifiuta due offerte: vuole solo il Milan

Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com, il centravanti del Torino Andrea Belotti ha ricevuto nelle ultime ore due ricche proposte in vista della prossima stagione. Il Newcastle del fondo PIF e il Toronto (che ha già convinto Insigne) hanno offerto al calciatore un ricco contratto da circa 8-9 milioni di euro a stagione. Niente da fare.

Il Gallo vuole solo il Milan, che con ogni probabilità preleverà il suo cartellino a zero a giugno. Il futuro di Ibrahimovic, le condizioni di Giroud e l’incognita Lazetic rappresentano buoni motivi per rinforzare l’attacco. Ecco perché i rossoneri hanno già “prenotato” Belotti e vogliono regalargli la grande chance della carriera. Non resta che attendere i prossimi mesi per entrare nel vivo della trattativa. Il Milan ha individuato il suo nuovo bomber.