Bennacer sta facendo rientro in Italia dove, già nella giornata di domani, si sottoporrà ad esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio.

Nell’universo calcistico, i club si trovano spesso a fronteggiare imprevisti che mettono alla prova la profondità e la resilienza dei loro organici. Il Milan è attualmente alle prese con una situazione che richiede attenzione e strategia. Il centrocampista Ismael Bennacer, elemento fondamentale della rosa rossonera, ha subito un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal rettangolo di gioco per un’estesa durata, lasciando così un vuoto importante nella formazione guidata da Paulo Fonseca.

Rientro in Italia ed esami strumentali

Proprio in queste ore il centrocampista algerino del Milan sta facendo rientro in Italia. Il giocatore è apparso in difficoltà in quanto per camminare si avvale della sedia a rotelle e delle stampelle, segnale questo che non è per nulla incoraggiante. Una volta arrivato a Milan si sottoporrà a nuovi esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio che, già ore fa, la nazionale algerina ha fatto trapelare sia grave. Il sospetto è che si tratti di una lesione di terzo grado al polpaccio. Da ciò che trapela lo stop sarà nell’ordine di 3 mesi, considerando che saranno necessarie almeno 6 mesi per la cicatrizzazione del muscolo.

Ismaël Bennacer

Le alternative a disposizione

La mediana del Milan vede adesso un ridimensionamento nelle sue opzioni. Al di là dell’attuale composizione del centrocampo, con giocatori come Loftus-Cheek, Fofana e Musah a disposizione, l’assenza di Bennacer limita le scelte per Fonseca. Le partite ravvicinate tra campionato e competizioni europee rendono la situazione ancora più delicata. Tuttavia, la presenza di giovani promettenti provenienti dall’Under 23 come Kevin Zeroli e Silvano Vos potrebbe offrire soluzioni alternative interessanti.

