La squadra allenata da Roberto De Zerbi è vicina ad accogliere il vecchio obiettivo dei rossoneri.

Come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore circola la notizia che vede il Marsiglia molto vicino all’acquisto di Adrien Rabiot, un giocatore che fino a poco fa era nei radar del Milan.

L’annuncio

L’Olympique Marsiglia ha annunciato ufficialmente di aver trovato un principio di accordo con l’ex Juventus. Il francese è infatti svincolato e può essere tesserato in ogni momento; Rabiot sarebbe un’aggiunta di prestigio per il club francese.

Adrien Rabiot

La situazione

Sebbene l’accordo tra il Marsiglia e Rabiot sia stato comunicato con entusiasmo attraverso i canali ufficiali del club, resta ancora da completare una formalità prima che il centrocampista possa essere considerato ufficialmente un giocatore dell’OM. Infatti, l’ingresso di Rabiot nel club è subordinato al superamento delle visite mediche, un passaggio standard ma cruciale nella finalizzazione di qualsiasi trasferimento nel mondo del calcio. La nota ufficiale rilasciata dall’OM enfatizza questo aspetto, delineando chiaramente le condizioni previste per l’integrazione definitiva del giocatore nella squadra.

Curiosità sulle cifre

L’arrivo di un calciatore del calibro di Rabiot potrebbe significativamente rafforzare il centrocampo della squadra, portando esperienza internazionale e qualità tecnica. Per Rabiot, il passaggio al Marsiglia rappresenta una nuova sfida in Ligue 1, dopo l’avventura al PSG ed esperienze significative in altri campionati esteri. Ancora non si parla delle cifre dell’accordo: argomento che desta molta curiosità visto che durante l’estate Rabiot e la madre-agente sono stati piuttosto irremovibili nel chiedere uno stipendio di 7 milioni a stagione, appare difficile che l’OM accetti di pagare una cifra simile.

