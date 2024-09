Il proprietario del club rossonero secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe aumentare l’influenza in società di altri due grandi del passato.

Gerry Cardinale mira a unire passato e presente per forgiare un futuro ancora più radioso per il Milan. Con una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Venezia, la squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per rispondere alle aspettative del suo pubblico e dei suoi critici. Tuttavia, è l’ultima idea dell’italo-americano a destare particolare interesse, puntando a infondere ulteriormente l’essenza del “Milanismo” nell’ambiente rossonero.

Daniele Massaro

Un legame con il passato

Già sabato sera Gerry Cardinale sugli spalti di San Siro per assistere alla gara era in buona compagnia: al suo fianco, infatti, c’erano personaggi del calibro di Paolo Scaroni e Furlani. Ma la sua visione va oltre la semplice presenza a bordo campo. Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rivelato come Cardinale sia intenzionato a dare nuova vita al DNA rossonero, coinvolgendo maggiormente leggende come Baresi e Massaro a Milanello, in una sorta di staff ampliato che comprende già Ibrahimovic; a proposito di quest’ultimo, sarà presente per la rifinitura pre match col Liverpool.

I motivi della scelta

La strategia di Cardinale non si ferma alla mera riunione di campioni del passato. C’è un’ambizione più profonda di creare un vero e proprio team di ex giocatori che possano trasmettere non solo le abilità tecniche, ma anche lo spirito, i valori e l’identità che hanno reso il Milan uno dei club più rispettati e vincenti a livello mondiale.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG