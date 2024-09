I rossoneri sono tornati al successo in campionato e lo hanno fatto in maniera roboante: ora si attendono conferme.

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha parlato del momento attuale del Milan, focalizzandosi in particolar modo sulla partita appena disputata contro il Venezia e anticipando alcuni pensieri sulla prossima partita contro il Liverpool.

Una vittoria che apre la strada

I rossoneri, reduci da un avvio stagionale non del tutto convincente, sembrano aver imboccato la direzione giusta grazie al 4-0 di sabato. Di Stefano evidenzia come, nonostante la vittoria netta, ciò che conta è la continuità di prestazioni positive, suggerendo che una singola partita non è sufficiente a definire il percorso di una squadra, ma serve come punto di partenza per il miglioramento. La gestione della gara, soprattutto nei primi 29 minuti, ha mostrato un Milan capace di dominare e di gestire le energie, ruotando gli uomini in campo in modo intelligente.



Esami più attendibili

L’attenzione si sposta ora sulle prossime importanti partite, in particolare il confronto con il Liverpool in Champions League, per il quale si attende con ansia il ritorno in campo di Davide Calabria, e il derby contro l’Inter. La partita contro il Venezia ha visto il Milan non subire goal, un miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti, e trovare un equilibrio in mezzo al campo con contributi significativi da giocatori come Loftus-Cheek e Fofana.

La probabile

Per la sfida contro il Liverpool emergono 3 dubbi di formazione: Calabria ha recuperato ed entra in ballottaggio con Emerson Royal, c’è poi il dubbio riguardante il difensore centrale da affiancare a Pavlovic, e la scelta in attacco tra Tammy Abraham e Morata. Malgrado l’infortunio recente, lo spagnolo appare come la prima scelta per l’attacco, ma la sua condizione fisica sarà valutata con attenzione nelle prossime ore.

