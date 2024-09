I rossoneri registrano il malcontento del difensore per la scarsa considerazione nella sua attuale squadra.

A poco meno di una settimana dal derby, si registra un nuovo capitolo della rivalità tra l’Inter e il Milan. Le due squadre milanesi si trovano ora, secondo Calciomercaco.it a competere per un obiettivo comune: l’ingaggio di un promettente difensore che potrebbe rivelarsi cruciale per le loro aspirazioni future.

L’obiettivo

Le due squadre hanno posato gli occhi su Jarell Quansah, giovane difensore del Liverpool. Noto per la sua presenza fisica imponente e per la capacità di impostare il gioco dalla difesa, ha già dimostrato di poter tenere testa ai calciatori più esperti, nonostante la sua giovane età. La sua situazione attuale al Liverpool lo vede però essere decisamente poco impiegato dall’allenatore Arne Slot. Il Milan sembra piuttosto coperto in difesa ma l’occasione è ghiotta; l’Inter invece guarda al futuro cercando di ringiovanire la propria squadra, con i contratti degli ultratrentenni Acerbi e de Vrij in scadenza nel 2025.

Il costo dell’affare e strategie possibili

L’ingaggio di Quansah non si prospetta economico, con una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Questo aspetto mette le due squadre di fronte alla sfida di valutare attentamente l’investimento, considerando le proprie finanze e la strategia di mercato a lungo termine. Un prestito oneroso con diritto e poi obbligo di riscatto potrebbe essere una soluzione giusta per entrambe le parti.

