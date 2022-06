I rossoneri interverranno sul mercato sicuramente per cercare almeno un trequartista, molti i nomi considerati.

Sono tantissimi i nomi di centrocampisti offensivi accostati al Milan in questa fase iniziale di calciomercato. Avevamo detto recentemente che i rossoneri erano su Charles De Ketelaere e Noa Lang del Bruges oltre a Nicolò Zaniolo della Roma, ma ieri Sky Sport ha aggiunto che Maldini e Massara stanno pensando anche a Giacomo Raspadori del Sassuolo.

L’emittente satellitare sostiene che il Milan non abbia ancora fatto un’offerta per il giocatore che in realtà interessa molto anche alla Juventus; il neroverde nell’ultima stagione ha segnato 10 goal e realizzato 6 assist in 36 gare. Raspadori ha un contratto fino al 2024 ed il Sassuolo non vorrebbe privarsene.

