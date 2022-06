Simone Inzaghi ha convinto tutti nonostante non sia riuscito a vincere lo Scudetto; per il tecnico è pronto il rinnovo.

Una notizia molto importante ma che in realtà sembra passata quasi in secondo piano è quella dell’accordo raggiunto per il rinnovo di Simone Inzaghi all’Inter. L’8 giugno infatti nella sede interista si sono affacciati almeno 3 diversi agenti di calciatori tra cui quello di Paulo Dybala e quello di Alessandro Bastoni.

Quest’ultimo, Tullio Tinti, è anche l’agente del tecnico: secondo Sky Sport quindi 2 giorni fa è stato trovato l’accordo per il prolungamento fino al 2024. L’ex allenatore della Lazio passerà da uno stipendio di 4,5 ad uno di 6 milioni annui; per quanto riguarda l’annuncio ufficiale bisognerà aspettare il ritorno in Italia del presidente Steven Zhang.

