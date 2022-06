I nerazzurri hanno scelto il vice-Brozovic, un elemento che nella rosa della stagione appena conclusa non figurava.

L’Inter nel periodo più brutto della scorsa stagione, 1 mese o poco più in cui ha collezionato 7 punti in 7 partite in campionato, aveva Marcelo Brozovic in infermeria; non può essere una semplice coincidenza.

Simone Inzaghi

Nella rosa interista non c’è un giocatore che abbia le caratteristiche del centrocampista croato e allora i dirigenti sono subito corsi ai ripari: secondo Gianluca Di Marzio l’Inter ha di fatto bloccato Kristian Asllani dell’Empoli. I nerazzurri hanno anticipato la concorrenza soprattutto del Milan proponendo 9,5 milioni ai toscani che starebbero per accettare l’offerta. Asllani è un regista albanese che può giocare anche come mezzala e come trequartista, in questa posizione sorprese l’Inter a San Siro segnando anche un goal.

