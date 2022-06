Accelera la Juventus sugli esterni, l’accordo con Kostic è per 2,5 milioni di euro a stagione. Ecco la situazione.

La Juventus può battere il primo colpo, stiamo parlando di Filip Kostic. Il giocatore ha raggiunto un accordo per 2,5 milioni di euro. Mentre l’Eintracht Francoforte dopo il tentativo di rinnovo, sembra che dovrà accettare la proposta dei bianconeri vicina ai 15 milioni di euro + bonus. Il calciatore è un esterno sinistro che può anche fare tutta la fascia con grande tendenza al cross.

Il calciatore serbo non è però il ripiego di Di Maria in quanto i giocatori giocano su fasce completamente opposte. Il ventinovenne quest’anno ha raccolto 31 presenze in campionato con 4 reti e 9 assist. Mentre nell’Europa League vinta sono stati raccolti 6 assist e 3 reti in dodici partite. Numero dieci della squadra tedesca, alto 1.84 è un giocatore di assoluto valore senza paura. Vedremo se la Juventus riuscirà a limare gli ultimi dettagli per completamente finalmente l’operazione.

