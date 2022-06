Il Napoli ha in pugno due esterni, Deulofeu e Bernardeschi. Mentre Demme vuole andare via per giocare titolare.

Il Napoli ha già fatto un colpo con l’esterno georgiano e un altro con il terzino sinistro ex Getafe. Ma non vuole smettere, calcio mercato in anticipo per centrare tutti i colpi ed essere pronti per il ritiro. Se per Deulofeu siamo agli sgoccioli di trattativa con l’Udinese che ha finalmente dato l’ok per trattare con il giocatore, per Bernardeschi siamo ad un punto di stallo per le richieste.

Ma l’agente di Diego Demme, Marco Busiello a Radio Kiss Kiss ha espresso il pensiero del suo assistito di voler giocare di più. Queste le sue parole: “Ha voglia di giocare di più perché quest’anno ha trovato davvero poco spazio. Lui sta molto bene a Napoli e nei prossimi giorni parleremo con Giuntoli per capire le valutazioni, poi prenderemo una decisione. Fiorentina? Tante squadre lo seguono e che hanno interesse nel ruolo in cui gioca Diego.“

